De UFC komt binnen enkele weken met nieuws over een 'vechteiland' waarop internationale MMA-vechters het tegen elkaar op gaan nemen. Dat zei UFC-baas Dana White woensdagavond (lokale tijd) in de Amerikaanse staat Florida na het tweede evenement in coronatijd.

"Het gaat echt gebeuren", zei White woensdag op de persconferentie na de gevechten. "Binnen twee of drie weken kom ik met nieuws over het vechteiland."

De UFC kan in Florida alleen vechters die in de Verenigde Staten wonen in actie laten komen. Om meer aansprekende gevechten te kunnen organiseren, wil White in juli een privé-eiland op een nog onbekende locatie gebruiken, waar vechters van over de hele wereld heen kunnen vliegen.

De UFC keerde zaterdag met UFC 249 als eerste grote sport in de Verenigde Staten terug tijdens de COVID-19-pandemie. Publiek was niet welkom in Jacksonville en alle aanwezigen moesten zich aan strenge voorschirften houden.

Woensdag verschenen bij de tweede fight night veel minder aansprekende namen in de octagon. Zaterdag volgt nog een derde evenement in Jacksonville, waarbij de Nederlander Alistair Overeem in actie komt.

UFC-baas Dana White (links). (Foto: Pro Shots)

White en McGregor steunen Nurmagomedov

Khabib Nurmagomedov zal deze zomer nog niet in actie komen om zijn titel in het lichtgewicht te verdedigen tegen Justin Gaethje, die zaterdag de interim-titel pakte. White verwacht dat de vechter uit Dagestan pas in september weer in actie komt.

White wenste de familie Nurmagomedov veel sterkte, omdat Abdulmanhap Nurmagomedov in kritieke toestand in coma ligt. De 57-jarige vader en trainer van de vechter is getroffen door een zware longontsteking. Ook Conor McGregor, de grote rivaal van Nurmagomedov, liet via Twitter weten dat hij bidt voor diens vader.

Anthony Smith (onder) vocht door nadat hij enkele tanden verloor. (Foto: Pro Shots)

Vechter geeft tanden aan scheidsrechter tijdens gevecht

Het hoofdgevecht van woensdagnacht tussen de Braziliaan Glover Teixeira en de Amerikaan Anthony Smith kende in de vierde ronde een bizar moment. Smith was enkele tanden verloren en gaf die tijdens een grondgevecht aan de scheidsrechter, die ze in zijn borstzak stopte.

Hoewel Smith veel schade had, lieten de scheidsrechter en zijn coach hem aan de vijfde ronde beginnen, waarin Teixeira het eenzijdige gevecht in zijn voordeel besliste. Teixeira vertelde na afloop dat hij vermoedelijk een hand gebroken had.