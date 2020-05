Door het coronavirus gaat 14 mei dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

14 mei 1967: Honkballegende en New York Yankees-icoon Mickey Mantle noteert zijn vijfhonderdste homerun. Hij is pas de zesde speler die tot dit aantal komt in de Amerikaanse Major League Baseball. (Foto: Getty Images)

14 mei 1997: Ronaldo maakt met een rake penalty de enige goal in de op twee na laatste finale van de Europacup voor bekerwinnaars. FC Barcelona wint in De Kuip met 1-0 van Paris Saint-Germain. (Foto: Pro Shots)

14 mei 2002: Formule 1-legende Michael Schumacher ontvangt bij een gala in Monaco voor het eerst de Laureus Award voor sportman van het jaar. Hij krijgt de mondiale prijs van landgenoot Boris Becker. (Foto: Getty Images)

14 mei 2006: Roger Federer en Rafael Nadal staan in de finale van het Masters-toernooi van Rome voor de zesde keer tegenover elkaar. Nadal verslaat de Zwitser in vijf sets en boekt zijn 53e gravelzege op rij, een evenaring van het record van Guillermo Vilas. (Foto: Getty Images)

14 mei 2006: Fernando Alonso stelt de vele Spaanse fans op de tribune niet teleur. De thuisfavoriet wint de Spaanse Grand Prix op het Circuit de Barcelona-Catalunya, op weg naar zijn tweede wereldtitel op rij in de Formule 1. (Foto: Getty Images)

14 mei 2010: Johan Cruijff en de rest van de Nederlands-Belgische delegatie arriveren - natuurlijk op de fiets - bij het hoofdkantoor van de FIFA in Zwitserland om het Holland-Belgium bid voor het WK voetbal van 2018 officieel aan te bieden. Het wereldkampioenschap wordt een paar maanden later toegewezen aan Rusland. (Foto: Reuters)

14 mei 2017: Feyenoord wint door drie goals van boegbeeld Dirk Kuijt met 3-1 van Heracles Almelo en is voor het eerst in achttien jaar weer kampioen van Nederland. Het zorgt voor een waar volksfeest in Rotterdam. (Foto: Pro Shots)

14 mei 2017: Nairo Quintana slaat een dubbelslag in de loodzware negende etappe van de Giro d'Italia door te winnen boven op de Blockhaus én de roze trui te veroveren. Tom Dumoulin houdt de schade beperkt en komt 24 seconden na de Colombiaan over de streep. (Foto: Getty Images)