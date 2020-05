Voormalig topjudoka Wang Ki-chun mag nooit meer een functie in de judowereld vervullen. De tweevoudig wereldkampioen is door de Zuid-Koreaanse judobond voor het leven geschorst, omdat hij wordt beschuldigd van het seksueel lastigvallen van een minderjarige.

Wang werd begin mei gearresteerd. Hoewel hij nog niet officieel schuldig is verklaard, vindt de Zuid-Koreaanse judobond dat hij de integriteit van de sport in diskrediet heeft gebracht.

De disciplinaire commissie van de bond besloot hem daarop voor het leven te schorsen. Wang, die in 2016 een punt achter zijn loopbaan zette en nog terug hoopte te keren als judocoach, heeft zeven dagen om in beroep te gaan.

De 31-jarige Wang behaalde in 2007 zijn eerste grote succes door de wereldtitel in de gewichtsklasse tot 73 kilogram te veroveren. Twee jaar later bij de WK in Rotterdam pakte hij opnieuw de wereldtitel.

Op de Olympische Spelen was Wang alleen in 2008 succesvol, toen hij in Peking zilver pakte na een verloren finale tegen Elnur Mammadli uit Azerbeidzjan. Verder won hij onder meer twee keer goud op de Masters (2011 en 2012).