Mathieu van der Poel blijft tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs actief op de mountainbike. De 25-jarige Brabander wilde aanvankelijk na de Spelen van volgend jaar in Tokio stoppen met die discipline, maar daar is hij op teruggekomen.

"Ik houd enorm veel van deze sport. En ik wil het unieke wat ik doe, de drie disciplines combineren, zo lang mogelijk volhouden. Dit geeft me ook drie jaar extra de tijd om wereldkampioen te worden op de mountainbike", zei Van der Poel dinsdag tegen Wielerflits.

Van der Poel combineert sinds 2016 het mountainbiken met het wegwielrennen en het veldrijden. Hij is al zeer succesvol in die discipline met als hoogtepunt tot dusver de Europese titel cross-country vorig jaar in het Tsjechische Brno.

'MVP' wilde komende zomer een gooi doen naar olympisch goud bij de Spelen in Peking, maar hij moet een jaar geduld hebben omdat dat evenement onlangs met precies een jaar werd verplaatst door de coronacrisis.

Van der Poel mist Tour en Vuelta

Van der Poel focuste zich daardoor voor de rest van dit jaar op het wegwielrennen. Hij hoopte dat zijn ploeg Felix-Alecin een wildcard zou krijgen voor de Tour de France en de Vuelta a España, maar dat gebeurde niet waardoor hij zich moet richten op andere koersen.

"Of ik ontgoocheld ben? Ja, ergens wel. Ik weet nog niet wat ik ga rijden. Ik heb nog niet in detail naar de nieuwe kalender gekeken. Maar als de kalender blijft zoals die nu is, denk ik dat er nog genoeg andere grote klassiekers zijn waarin ik me kan tonen", zei hij daar eerder al over.

Van der Poel maakt wellicht wel zijn opwachting op onder meer de WK in het Zwitserse Martigny, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race, die hij vorig jaar op heroïsche wijze wist te winnen. Alle wedstrijden volgen elkaar in rap tempo op.