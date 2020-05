Door het coronavirus gaat 13 mei dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

13 mei 1956: Het gaat er fel aan toe vlak na start van de Grand Prix van Monaco. De race wordt gewonnen door Stirling Moss, die in april 2020 op negentigjarige leeftijd overleed. (Foto: Getty Images)

13 mei 1987: Feest bij Ajax, nadat in Athene ten koste van Lokomotiv Leipzig (1-0) de Europacup II is veroverd. John van 't Schip zet een bekertje op zijn hoofd, terwijl een piepjonge Dennis Bergkamp lachend toekijkt. (Foto: Pro Shots)

13 mei 1992: Opnieuw is het prijs voor Ajax. Na 2-2 in Italië is in Amsterdam een 0-0-gelijkspel tegen Torino genoeg voor de eindzege in de UEFA Cup. (Foto: Getty Images)

13 mei 1998: Doelman Ed de Goeij viert met Chelsea de winst van de Europacup II. In de finale in Stockholm is VfB Stuttgart met 1-0 verslagen. (Foto: Getty Images)

13 mei 2007: Michael Schumacher is blij, nadat Felipe Massa Ferrari de zege bezorgt bij de Grand Prix van Spanje. De Duitser is een paar maanden eerder gestopt bij de Italiaanse renstal. (Foto: Getty Images)

13 mei 2010: Piet Velthuizen en Khalid Boulahrouz tijdens de voorbereiding van Oranje in Hoenderloo op het WK 2010. Velthuizen zal de definitieve selectie niet halen, Boulahrouz wel. (Foto: Pro Shots)

13 mei 2012: Sergio Agüero bezorgt Manchester City op een krankzinnige wijze de landstitel. De Argentijn tekent in de blessuretijd voor de 3-2 tegen Queens Park Rangers, nadat City drie minuten daarvoor nog op een 1-2-achterstand stond en de Premier League naar stadgenoot Manchester United leek te gaan. (Foto: Getty Images)

13 mei 2013: Een verhit grondduel tijdens de wedstrijd in de play-offs van de NBA tussen Miami Heat en Chicago Bulls. (Foto: Getty Images)

13 mei 2016: Een lange rij rond Estadio Vicente Calderón van Atlético Madrid. De fans hopen op een kaartje voor de Champions League-finale in Milaan vijftien dagen later tegen Real Madrid. (Foto: Getty Images)