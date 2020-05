De nieuwe kalender van het seizoen in de MXGP, de hoogste klasse in de motorcross, is dinsdag bekendgemaakt. Jeffrey Herlings komt in augustus weer in actie, terwijl er twee Grands Prix zijn geschrapt.

Het MXGP-seizoen begon op 1 maart met de Grand Prix van Groot-Brittannië en een week later werd er ook nog gereden in Valkenswaard, maar de daaropvolgende races konden allemaal niet doorgaan vanwege het coronavirus.

De Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) wilde het seizoen aanvankelijk in juli beginnen, maar dat komt mede door reisbeperkingen nog te vroeg. De Grand Prix van Rusland is van 4-5 juli naar 1-2 augustus verplaatst en ook de Grand Prix van Letland is een maand opgeschoven (van 11-12 juli naar 8-9 augustus).

Door die verschuivingen moet er logischerwijs ook weer geschoven worden met andere Grands Prix die eigenlijk in juli op het programma stonden. Door alle mutaties kunnen de Grand Prix in het Italiaanse Maggiora en de Grand Prix in het Franse St. Jean d’Angély dit jaar helemaal niet meer doorgaan.

Na twee Grands Prix staat Herlings aan kop in de WK-stand met 94 punten. De Nederlander wordt op de voet gevolgd door de Sloveen Tim Gajser, terwijl de Italiaan Antonio Cairoli de derde plek inneemt. Glenn Coldenhoff is de nummer zes.

