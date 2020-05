De Dam tot Damloop gaat dit jaar niet door vanwege het coronavirus, zo is dinsdag besloten. De hardloopwedstrijd met zo'n 45.000 deelnemers stond gepland voor zondag 20 september.

De afgelopen weken hoopte organisator Le Champion nog dat de wedstrijd, die vorig jaar gewonnen werd door de Ethiopiër Solomon Berihu en de Keniaanse Evaline Chirchir, in aangepaste vorm doorgang kon vinden.

"De gezondheid van deelnemers, toeschouwers, vrijwilligers en medewerkers is altijd ons eerste uitgangspunt", zegt Ron van der Jagt, algemeen directeur van Le Champion op de website van het evenement.

"Wij hebben de afgelopen periode zorgvuldig onderzocht hoe we met minder deelnemers en creatieve oplossingen kunnen komen tot varianten die veilig en verantwoord zijn. Dit blijkt echter niet haalbaar."

Schrappen is primeur in 36-jarige historie

Het is voor het eerst in de 36-jarige geschiedenis dat de Dam tot Damloop, die de lopers van Amsterdam naar Zaandam leidt, is geschrapt. Het evenement groeide de afgelopen jaren uit tot de grootste hardloopwedstrijd ter wereld over 10 Engelse mijl (16 kilometer).

De wedstrijd maakt deel uit van het Dam tot Damweekend met ook een Dam tot Dam Wandeltocht, de Damloop by night en de Dam tot Dam FietsClassic, waar in totaal 83.000 mensen aan mee zouden doen.

Een groot deel van de deelnemers kan de inschrijving nog annuleren, waardoor zij recht hebben op restitutie van de inschrijfkosten. Voor de overige deelnemers wordt gekeken naar een eventuele compensatie.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.