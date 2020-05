Het EK hockey van volgend jaar in Amsterdam is naar voren gehaald op de kalender vanwege de Olympische Spelen. Het toernooi wordt nu van 4 tot en met 13 juni 2021 gehouden in het Wagener Stadion.

Het EK van 2021 bij de vrouwen én de mannen zou in eerste instantie in augustus worden afgewerkt, maar dat was voor de organisatie geen optie doordat de Spelen in Tokio onlangs met een jaar werden uitgesteld door de coronacrisis en nu van 23 juli tot en met 8 augustus op het programma staan.

Het is nog wel de vraag of er toeschouwers welkom zijn bij het EK. Voorlopig moeten grote sportevenementen als ze doorgaan achter gesloten deuren worden georganiseerd en publiek wordt waarschijnlijk pas weer toegelaten als er een vaccin is tegen het coronavirus.

"Wij realiseren ons terdege dat het allesbehalve zeker is dat we de EK in juni 2021 onder 'normale' omstandigheden kunnen houden. Niemand weet hoe de situatie met betrekking tot het coronavirus dan is", zegt algemeen directeur Erik Gerritsen van de KNHB in een persbericht.

"Het enige dat we weten, is dat het voorlopig nog niet mogelijk is grote publieksevenementen te houden. Daarom starten wij ook nog niet met de kaartverkoop, maar kijken we de komende maanden hoe de situatie zich ontwikkelt en wat het perspectief is voor publieksevenementen."

De Nederlandse hockeysters veroverden op het afgelopen EK, vorig jaar in Antwerpen, de titel, terwijl de hockeyers genoegen moesten met de derde plaats. Het EK geldt als kwalificatie voor het WK, dat in 2022 voor de vrouwen plaatsvindt in Amsterdam en Barcelona en in 2023 voor de mannen in India.

