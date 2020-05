Door het coronavirus gaat 12 mei dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

12 mei 1999: De 21-jarige Gianluigi Buffon juicht na een treffer van Parma in de finale van de UEFA Cup tegen Olympique Marseille. De Italianen winnen in Moskou met 3-0. (Foto: Pro Shots)

12 mei 2002: Zlatan Ibrahimovic viert zijn golden goal in de bekerfinale tegen FC Utrecht (3-2). Ajax stelde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een verlenging veilig door een goal van Wamberto, die daarbij wel ruim buitenspel stond.

12 mei 2002: Vlak voor de finish laat Ferrari-coureur Rubens Barrichello zijn teamgenoot Michael Schumacher voorgaan. De Duitser wint dankzij de teamorders de GP van Oostenrijk, maar zijn team krijgt een megaboete van 1 miljoen dollar. (Foto: Pro Shots)

12 mei 2013: Een afscheid in stijl voor Mark van Bommel. De controleur van PSV krijgt in zijn laatste profwedstrijd (3-1-nederlaag tegen FC Twente) tweemaal geel en dus rood van Danny Makkelie. (Foto: Pro Shots)

12 mei 2013: Fernando Alonso wint voor eigen publiek de Grand Prix van Spanje. Het zou de laatste van 32 GP-zeges in zijn carrière blijken. (Foto: Pro Shots)

12 mei 2016: Voor het eerst wordt er een Premier League Darts-avond in Nederland gehouden. In een afgeladen Ahoy wint Michael van Gerwen met 7-5 van Phil Taylor. (Foto: Getty Images)

12 mei 2018: De Duitse politie moet massaal ingrijpen bij de wedstrijd tussen Hamburger SV en Borussia Mönchengladbach. De thuisclub staat op het punt om voor het eerst in de clubgeschiedenis uit de Bundesliga te degraderen. (Foto: Pro Shots)

12 mei 2018: Kiki Bertens moet in de finale van het WTA-toernooi van Madrid haar meerdere erkennen in Petra Kvitová. De Tsjechische wint na een spannende partij met 7-6 (6), 4-6 en 6-3. (Foto: Getty Images)

12 mei 2019: De afscheidnemende aanvoerder Vincent Kompany toont de beker van de Premier League. Manchester City prolongeert de landstitel na een 4-1-zege op Brighton in de kampioenswedstrijd. (Foto: Pro Shots)