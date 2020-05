Oud-bokser Evander Holyfield (57), die begin jaren negentig de onbetwiste wereldkampioen in het zwaargewicht was, staat ervoor open om voor de derde keer te vechten tegen Mike Tyson, deze keer voor een goed doel.

"Ik vraag niemand om iets te doen wat hij niet wil", zegt Holyfield maandag tegen Sky Sports. "Maar dit zou voor het goede doel zijn. Als we iets kunnen regelen met Tyson dat goed is voor iedereen, dan is het een win-winsituatie."

De 53-jarige Tyson, die in 1986 op twintigjarige leeftijd als jongste bokser ooit een wereldtitel in het zwaargewicht veroverde, plaatste begin deze maand een video op Instagram waaruit blijkt dat hij weer in training is.

"Ik probeer in vorm te komen en terug te keren in de ring. Ik denk dat ik wat demonstratiegevechten ga doen", zei Tyson een week eerder in een interview met rapper T.I. op Instagram Live. "Ik wil gevechten van drie of vier rondes doen voor het goede doel."

De trainingsvideo van 'Iron Mike' zorgde voor veel enthousiasme in de bokswereld en is inmiddels al meer dan elf miljoen keer bekeken. Trainer Rafael Cordeiro vertelde aan ESPN dat de in 2005 gestopte Tyson "nog steeds dezelfde snelheid en kracht heeft als gasten van 21, 22 jaar".

Mike Tyson beet in 1997 een deel van het oor van Evander Holyfield af. (Foto: Reuters)

Holyfield won in 1996 en 1997 van Tyson

Holyfield, die in 2010 een weinig succesvolle professionele comeback maakte, schreef vorige week op Twitter dat hij terug zal keren in de ring om geld op te halen voor Unite4OurFight, een organisatie die zich inzet voor kinderen die getroffen zijn door het coronavirus.

Dat zorgde direct voor veel speculatie over een mogelijk derde gevecht tussen Holyfield en Tyson. De Amerikanen stonden in 1996 en 1997 tegenover elkaar in twee beruchte duels. Holyfield won beide gevechten, de tweede keer doordat Tyson gediskwalificeerd werd omdat hij een deel van het oor van zijn tegenstander had afgebeten.

"Mensen kijken altijd direct naar mijn oor. Ze denken dat hij helemaal is afgebeten", zegt Holyfield 23 jaar later. "Maar mensen begrijpen niet wat voor relatie ik heb met Tyson. Toen hij wereldkampioen werd, wist ik dat het ook mogelijk was voor mij. Hij heeft het pad voor mij geëffend."

Holyfield won 44 van zijn 57 gevechten als prof. Tyson kwam tot 50 zeges in 58 gevechten.

