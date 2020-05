Door het coronavirus gaat 11 mei dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

11 mei 1985: 56 mensen vinden de dood bij een brand op de tribune bij de wedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City in Engeland. (Foto: Getty Images)

11 mei 1988: Stanley Menzo en Peter Larsson zijn geklopt: Piet den Boer maakt de enige treffer in de Europa Cup II finale tussen het bescheiden KV Mechelen en Ajax. De Nederlandse spits bezorgt de club van trainer Aad de Mos het hoogtepunt in het bestaan. (Foto: Getty Images)

11 mei 1994: Vreugde bij Wim Jonk en Dennis Bergkamp. Internazionale wint de UEFA Cup door in de finale Casino Salzburg met 1-0 te verslaan. (Foto: Getty Images)

11 mei 2002: Aan de voet van de Martinitoren begint de Giro d'Italia met een proloog. De Spanjaard Juan Carlos Domínguez pakt in Groningen de eerste roze trui. (Foto: Getty Images)

11 mei 2008: In de eerste bocht van de GP van Turkije wordt Giancarlo Fisichella gelanceerd na een crash met Kazuki Nakajima. (Foto: Pro Shots)

11 mei 2008: Cristiano Ronaldo viert de landstitel met Manchester United. In de kampioenswedstrijd is Wigan Athletic met 2-0 verslagen, mede dankzij de 31e competitietreffer van de Portugees. (Foto: Pro Shots)

11 mei 2013: De Britse prins Harry met een smash bij een potje zitvolleybal. Hij is eregast bij de Warrior Games in het Amerikaanse Colorado Springs, een sportevenement voor gehandicapte oorlogsveteranen. (Foto: Pro Shots)

11 mei 2019: Kiki Bertens viert het grootste succes in haar carrière. Ze wint het hoog aangeschreven WTA-toernooi van Madrid door in de finale Simona Halep te kloppen. (Foto: Getty Images)