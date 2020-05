De Amerikaanse president Donald Trump heeft de UFC zaterdag (lokale tijd) gefeliciteerd met het eerste evenement in coronatijd. UFC 249 werd zonder publiek en volgens strikte veiligheidsvoorschriften gehouden in Jacksonville in de Amerikaanse staat Florida.

"Ik wil Dana White en de UFC feliciteren", zei Trump in een videoboodschap die kort voor het begin van de gevechten werd vertoond in het stadion en op televisie. "Jullie hebben een groots evenement vandaag."

Hoewel de Verenigde Staten met ruim 80.000 overleden coronapatiënten zwaar is getroffen door het coronavirus, weigerde White aanvankelijk te stoppen met de organisatie van wedstrijden. Nadat lokale overheden vijf Fight Nights hadden verboden, wendde hij zich tot een privé-eiland en een indianenlandgoed om gevechten te houden.

Zendgemachtigde Walt Disney Company trok zich terug toen White de mazen in de wet opzocht om gevechten te organiseren. Nadat was gebleken dat de staat Florida beschikbaar is voor drie UFC-avonden in mei, konden alle lichten wél op groen. De UFC was zaterdag de eerste grote Amerikaanse sport die weer hervat werd in coronatijd.

"Ik vind het belangrijk dat de sport weer terugkeert", zei Trump, van wie bekend is dat hij een goede relatie heeft met White. "We houden ons aan social distancing en al het andere dat nodig is. Maar we hebben de sport nodig. Dat is gelukt dankzij Dana White en de UFC."

Alle aanwezigen bij UFC 249 werden vooraf getest op het coronavirus. (Foto: Pro Shots)

Spectaculaire gevechten voor lege tribunes

Alle 24 vechters werden vooraf getest op het COVID-19-virus en de Braziliaan Ronaldo Souza bleek besmet te zijn. Daarom moest de UFC zijn gevecht schrappen.

De andere elf gevechten in de lege VyStars Veterans Memorial Arena konden wel doorgaan en waren ondanks de afwezigheid van het publiek over het algemeen spectaculair en intens.

De octagon werd tussen de gevechten door gedesinfecteerd. (Foto: Pro Shots)

Vechters horen alles in lege zaal

Behalve vechters, scheidsrechters, commentators en White droegen alle 150 aanwezigen een mondkapje. Elke vechter kreeg in de octagon tijdens de pauzes assistentie van maar één begeleider.

"Het was erg vreemd, want ik kon de weinige mensen in de zaal heel duidelijk horen", vertelde vechter Vicente Luque na afloop. Greg Hardy zei dat hij zelfs baat had bij de televisiecommentator, die tijdens zijn verslag zei dat zijn tegenstander Yorgan De Castro kwetsbaar oogde bij trappen op de benen.

Journalisten en fotografen werken met een mondkapje en ruime onderlinge afstand. (Foto: Pro Shots)

White tevreden na 'erg goed' evenement

White toonde zich na afloop opgetogen. "Het ging erg goed vanavond. Ik heb van de televisiemaatschappij gehoord dat ze erg blij met ons zijn."

Daar voegde de UFC-baas met een brede glimlach aan toe: "Ze hadden drie weken geleden al naar me moeten luisteren."

White feliciteert UFC-vechter Henry Cejudo met zijn zege. (Foto: Getty Images)