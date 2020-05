Justin Gaethje heeft zaterdag (lokale tijd) de interim-titel in het lichtgewicht van de UFC veroverd. Zwaargewicht Jairzinho Rozenstruik ging in Florida voor lege tribunes binnen twintig seconden knock-out tegen Francis Ngannou. UFC 249 was de eerste en veelbesproken vechtavond van de MMA-bond in coronatijd.

Gaethje won het duel met Tony Ferguson met een technische knock-out aan het einde van de vijfde ronde. De twee Amerikaanse lichtgewichten maakten er een spectaculair gevecht van, waarbij met name Ferguson veel moest incasseren.

Aanvankelijk zou Ferguson het op UFC 249 mogen opnemen tegen titelverdediger Khabib Nurmagomedov. Doordat de vechter uit Dagestan vanwege coronamaatregelen niet kon reizen, moest de UFC een nieuwe tegenstander zoeken en die werd met Gaethje gevonden.

Gaethje mag zich nu interim-kampioen noemen en zal het op een nog te bepalen datum op moeten nemen tegen Nurgamomedov.

Rozenstruik had bij de zege om de wereldtitel in het zwaargewicht mogen vechten. (Foto: Pro Shots)

Rozenstruik lijdt eerste MMA-nederlaag

Rozenstruik ging al na twintig seconden knock-out tegen de Fransman Francis Ngannou. Daarmee leed de 32-jarige Surinamer zijn eerste nederlaag in elf MMA-duels (waarvan vijf in de UFC).

Dankzij zijn overwinning mag Ngannou zich op gaan maken voor een nieuw titelgevecht in het zwaargewicht. UFC-baas Dana White had vooraf aangekondigd dat de winnaar van Ngannou-Rozenstruik op zou mogen voor de kampioensriem.

De Amerikaan Henry Cejudo verdedigde met succes zijn wereldtitel in het bantamgewicht. Hij bezorgde uitdager en landgenoot Dominick Cruz aan het einde van de tweede ronde een technische knock-out. De 33-jarige Cejudo, die als worstelaar in 2008 olympisch goud won, maakte daarna bekend dat hij zijn carrière per direct beëindigt.

Voormalig NFL-speler Greg Hardy werd door de jury aangewezen als winnaar in zijn gevecht met de Kaapverdiaan Yorgan de Castro.

Uitslagen main card UFC 249 Justin Gaethje verslaat Tony Ferguson, technische KO na 3.39 in de vijfde ronde (om interimtitel lichtgewicht)

Henry Cejudo wint van Dominick Cruz, technische KO na 4.58 in de tweede ronde (om wereldtitel bantamgewicht)

Francis Ngannou wint van Jairzinho Rozenstruik, KO na 20 seconden in de eerste ronde (zwaargewicht)

Calvin Kattar wint van Jeremy Stephens, technische KO na 2.42 in de tweede ronde (catchweight)

Greg Hardy wint van Yorgan de Castro, jurybeslissing na de derde ronde (zwaargewicht)

Veel controverse rondom UFC in coronatijd

In het coronatijdperk is er veel controverse geweest rondom de UFC. White wilde koste wat koste evenementen blijven organiseren, hoewel er vijf fight nights werden verboden door lokale overheden.

Daarop probeerde de UFC gevechten te houden op een privé-eiland en een stuk indianenlandgoed, maar de zendgemachtigde weigerde mee te werken.

Florida bleek wel bereid om deze week drie UFC-evenementen te huisvesten. UFC 249 was daarvan in de nacht van zaterdag op zondag de eerste.

Er zouden twaalf gevechten worden gehouden en zo'n 150 mensen tot het stadion in het centrum van Jacksonville worden toegelaten. De Braziliaan Ronaldo Souza testte vooraf positief op COVID-19, waardoor zijn partij geschrapt moest worden.

Woensdag en volgende week zondag zijn er opnieuw UFC-wedstrijden in Jacksonville. Op zondag vormt de Nederlander Alistair Overeem met de Amerikaan Walt Harris het hoofdgevecht.