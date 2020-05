Joost Luiten heeft zaterdag het eerste virtuele toernooi van de BMW Indoor Invitational gewonnen. De Rotterdammer was de beste op The Old Course in het Schotse St. Andrews.

Net als veel andere sportcompetities ligt het golfseizoen al enige tijd stil door de coronacrisis. Daarom organiseert de European Tour de komende weken een virtuele competitie, zodat de golfers het vanuit hun huis via een simulator alsnog tegen elkaar op kunnen nemen.

De deelnemers slaan de bal tegen een groot doek en zien dan op datzelfde scherm waar de bal terechtkomt. Luiten, die de achttien holes in St. Andrews volbracht vanuit een sportcentrum in Barendrecht, sloeg in zijn eerste toernooi zeven birdies en een bogey.

Met een score van -6 hield Luiten onder anderen de Fransman Damien Perrier (tweede met score van -4) en zijn landgenoot Wil Besseling (derde met -3) achter zich. Ook bekende namen als Lee Westwood, Martin Kaymer en Bernd Wiesberger doen mee aan het initiatief.

In totaal staan er vijf toernooien op het programma en deze worden allemaal op zaterdag gespeeld. De vijf winnaars krijgen ieder 10.000 dollar (omgerekend bijna 9.200 euro) om aan een organisatie te geven die zich inzet voor mensen die door de coronacrisis zijn getroffen.

"We doen al heel lang niks, dus het is fijn om weer dat competitiegevoel te krijgen", zei Luiten na zijn toernooizege. "Het is mooi dat dit initiatief gestart is en het voelt nog beter om een toernooi te winnen, zeker op de iconische baan van St. Andrews."

