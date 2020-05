Door het coronavirus gaat 10 mei dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

10 mei 1964: Graham Hill wint de Grand Prix van Monaco, de eerste Formule 1-race van het seizoen. De Brit zet alle concurrenten op een ronde achterstand. (Foto: Getty Images)

10 mei 1966: Muhammad Ali geeft een demonstratietraining. De wereldkampioen in het zwaargewicht bereidt zich voor op zijn gevecht met Henry Cooper. (Foto: Getty Images)

10 mei 1986: Liverpool verovert voor de derde keer in de clubgeschiedenis de FA Cup. 'The Reds' kloppen in de finale aartsrivaal Everton met 3-1. (Foto: Getty Images)

10 mei 2005: De 105-jarige Chinees Guo Cairu doet in Nanjing een aanval op het wereldrecord voor honderdplussers. Hij komt met 35,24 seconden ruim tekort voor het record (30,86) van de 100-jarige Zuid-Afrikaan Philip Rabinowitz. (Foto: Getty Images)

10 mei 2006: Sevilla wint in Eindhoven voor de eerste keer de UEFA Cup. In de finale wordt Middlesbrough met 4-0 verslagen. (Foto: Pro Shots)

10 mei 2009: AZ ontvangt de kampioensschaal na de slotwedstrijd van het seizoen tegen sc Heerenveen (3-1-zege). Drie weken eerder verzekerden de Alkmaarders zich al van de landstitel. (Foto: Pro Shots)

10 mei 2010: Wouter Weylandt wint in Middelburg de derde etappe van de Giro d'Italia. Ongeveer een jaar later overlijdt de Belg na een zware val in de Italiaanse wielerronde. (Foto: Getty Images)

10 mei 2016: West Ham United speelt zijn laatste wedstrijd op het 112 jaar oude Boleyn Ground. De Londense ploeg neemt afscheid van het stadion met een 3-2-overwinning op Manchester United. (Foto: Getty Images)

10 mei 2016: Vladimir Poetin komt ten val tijdens een partijtje ijshockey in Sotsji. Het team van de Russische president wint wel met 11-5. (Foto: Getty Images)

10 mei 2019: Kiki Bertens in tranen na het bereiken van de finale van het WTA-toernooi in Madrid. De Wateringse verslaat in de halve eindstrijd de Amerikaanse Sloane Stephens. (Foto: Pro Shots)