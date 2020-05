Ronaldo 'Jacaré' Souza is een dag voor UFC 249 positief getest op het coronavirus. Het veelbesproken evenement in de Amerikaanse staat Florida gaat zaterdagavond (lokale tijd) wel gewoon door.

Naast Souza, die uitkomt in het middengewicht, zijn ook twee van zijn begeleiders besmet met het coronavirus, zo is te lezen op de site van de UFC. Geen van de positief geteste personen vertoonde symptomen van COVID-19.

Souza en zijn twee begeleiders zijn na de positieve testen per direct in isolatie gegaan. De UFC benadrukt dat de veertigjarige Braziliaan zich strikt aan de veiligheidseisen heeft gehouden.

"Souza en zijn team hebben de hele week beschermend materiaal gedragen en afstand van anderen gehouden", aldus de vechtsportbond. "De drie personen hebben het hotel verlaten en hun gezondheid zal door de UFC in de gaten worden gehouden."

De UFC keert zaterdag na acht weken inactiviteit terug, in Jacksonville. De MMA-organisatie is de eerste sportbond in de Verenigde Staten die weer evenementen organiseert.

Showworstelbond WWE is 'essentieel bedrijf' in Florida

In Florida, dat met 1.500 dodelijke slachtoffers op 21 miljoen inwoners niet heel zwaar getroffen is door het virus, moeten inwoners zoveel mogelijk thuisblijven. Alleen voor "essentiële inkopen" mogen mensen de straat op, of wanneer zij een essentieel beroep uitvoeren.

De UFC mag in de Amerikaanse staat een evenement houden omdat Florida de showworstelbond WWE onder de essentiële bedrijven schaart. Die aankondiging werd met veel verontwaardiging ontvangen.

Er zullen zo'n 150 mensen worden toegelaten tot de VyStar Veterans Memorial Arena. Door het wegvallen van Souza, die het zou opnemen tegen Uriah Hall, blijven er nog 22 vechters en hun begeleiding over.

Ook Jairzinho Rozenstruik komt bij het veelbesproken evenement in actie. De geboren Surinamer, die enige tijd in Amsterdam trainde, neemt het op tegen Francis Ngannou uit Kameroen. De hoofdgevechten van UFC 249 beginnen in de nacht van zaterdag op zondag om 4.00 uur Nederlandse tijd.

