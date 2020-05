Als Jairzinho Rozenstruik zaterdag weet te winnen van Francis Ngannou, dan mag de Surinamer daarna op voor de wereldtitel bij de UFC. De MMA-bond werkt in de nacht van zaterdag op zondag zijn eerste gevechten af in coronatijd.

"De winnaar van Ngannou tegen Rozenstruik is zonder twijfel de eerstvolgende die om de wereldtitel mag vechten. Ja, 100 procent", zei UFC-baas Dana White in aanloop naar UFC 249 in Jacksonville.

In die stad in Florida maakt de UFC komende nacht zijn terugkeer na acht weken inactiviteit. White wilde per se dat zijn bond als eerste sport in Amerika weer zou beginnen tijdens de coronacrisis.

Rozenstruik won alle tien zijn MMA-gevechten

Rozenstruik werd geboren in Suriname, waar hij aanvankelijk als kickbokser begon. Hij trainde enige tijd in Amsterdam, voordat hij zich in de Verenigde Staten vestigde om zich op de MMA te richten.

In die tak van vechtsport won de 32-jarige Rozenstruik alle tien zijn gevechten, waarvan liefst zeven door een knock-out in de eerste ronde. Die prestaties hebben 'Bigi Boy' de zesde plek op de ranking van het zwaargewicht bij de UFC opgeleverd.

Zaterdag neemt Rozenstruik het op tegen Ngannou, de nummer twee van de ranglijst. De 33-jarige Fransman won veertien van zijn zeventien MMA-gevechten.

"Het is mijn doel om kampioen geworden", zei Rozenstruik in een videogesprek met journalisten. "Alleen dat maakt mij gelukkig."

De Amerikaan Stipe Miocic is momenteel zwaargewichtkampioen van de UFC. Hij neemt het eerst op een nog onbekende datum voor de derde keer op tegen Daniel Cormier. De winnaar van dat gevecht zal tegen Rozenstruik of Ngannou strijden om de wereldtitel.

Bij zijn laatste optreden in december vorig jaar versloeg Jairzinho Rozenstruik de Nederlander Alistair Overeem. (Foto: Pro Shots)

'Voorbereiding verandert niet door coronavirus'

Rozenstruik arriveerde in de loop van de week in Jacksonville, waar de vechters en UFC-personeel zo min mogelijk contact met de buitenwereld hebben. "We hebben een medische controle gehad. Er is bloed geprikt en temperatuur gemeten", vertelt de Surinamer.

"We mogen het hotel niet uit, maar dat geeft niet. Op mijn kamer kan ik gefocust blijven voor het gevecht. Mijn voorbereiding verandert niet vanwege het virus. Ik kan niet wachten om weer in de octagon te schitteren."

De hoofdgevechten van UFC 249, waaronder Ngannou-Rozenstruik, beginnen om 4.00 uur Nederlandse tijd in de nacht van zaterdag op zondag.