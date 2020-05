Door het coronavirus gaat 9 mei dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

9 mei 1999: Lothar Matthäus viert na een 1-1-gelijkspel tegen Hertha BSC dat Bayern München voor de vijftiende keer kampioen van Duitsland is. (Foto: Pro Shots)

9 mei 2004: Ajax is voor de 29e keer kampioen van Nederland en dat zorgt voor een lach bij Zlatan Ibrahimovic. (Foto: Pro Shots)

9 mei 2004: Feest voor de Canadese ijshockeyers. Na een 5-3-overwinning in de finale in Praag tegen Zweden zijn ze wereldkampioen. (Foto: Pro Shots)

9 mei 2004: Michael Schumacher en zijn vrouw Corrina dragen speciale shirts ter ere van de 200e Grand Prix van de Duitser, die met een zege in Barcelona zijn jubileum glans geeft. (Foto: Pro Shots)

9 mei 2009: Union Berlin viert de promotie naar de Tweede Bundesliga. Elf jaar later is de club middenmoter op het hoogste niveau. (Foto: Getty Images)

9 mei 2010: John Terry poseert na de kampioenswedstrijd van Chelsea uitgebreid met zijn vrouw Toni Terry. In de maanden voorafgaand waren er scheidingsgeruchten, nadat bekend werd dat Terry was vreemdgegaan met de vrouw van toenmalig ploeggenoot Wayne Bridge. (Foto: Getty Images)

9 mei 2013: De KNVB-beker is voor AZ. Door goals van Adam Maher en Jozy Altidore winnen de Alkmaarders de finale in De Kuip met 2-1 van PSV. (Foto: Getty Images)

9 mei 2019: President Donald Trump ontvangt de MLB-kampioenen van Boston Red Sox op het Witte Huis, maar niet alle spelers zijn erbij. Zij zijn het niet eens met het beleid van Trump. (Foto: Pro Shots)