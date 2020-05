Rinus van Kalmthout kan zich nu echt opmaken voor zijn debuut in de IndyCar. Het seizoen begint op zaterdag 6 juni met de Genesys 300 op het circuit Texas Motor Speedway in Fort Worth.

Van Kalmthout had op 15 maart in Sint-Petersburg al voor het eerst zijn opwachting moeten maken in een van de grootste raceklassen, maar de race kon toen niet doorgaan vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Later werden ook de wedstrijden in het restant van maart, april en mei afgelast, maar de organisatie van de IndyCar Series acht het wel mogelijk om het seizoen in aangepaste vorm te laten beginnen op 6 juni.

De training, kwalificatie en de race in Fort Worth zullen op dezelfde dag plaatsvinden. De race duurt 200 in plaats van 248 ronden. Er is op die dag ook geen publiek welkom. Het is niet bekend of dat ook het geval is in de rest van het jaar.

'Amerika heeft live sport nodig'

"Amerika heeft live sport nodig en de mensen zullen niet geloven wat ze zien als de Genesys 300 vanuit Texas hun huiskamers binnenstormt", zegt Eddie Gossage, president van Texas Motor Speedway.

"Een van 's werelds grootste sportevenementen, de Indy 500, is door het coronavirus uitgesteld tot augustus, dus al die opgekropte energie, anticipatie, frustraties en angst zullen door het zenuwstelsel van de coureurs kloppen."

Van Kalmthout tekende eind vorig jaar bij het team van Ed Carpenter Racing. Het 19-jarige talent, vorig seizoen tweede in het Indy Lights-kampioenschap, is de eerste Nederlander sinds Robert Doornbos in 2009 die uitkomt in de IndyCar.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.