Door het coronavirus gaat 8 mei dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

8 mei 1967: Muhammad Ali kust een baby voor de rechtbank van Houston. De bokslegende wordt officieel aangeklaagd voor het weigeren van zijn militaire dienstplicht omdat hij niet in Vietnam wil vechten, maar heeft in een urenlange pauze tijd om zich onder fans te mengen. (Foto: Getty Images)

8 mei 1974: De Europacup voor bekerwinnaars heeft een mooi plekje in de kleedkamer van 1. FC Magdeburg. De Oost-Duitsers hebben in de finale in Rotterdam met 2-0 gewonnen van AC Milan. (Foto: Getty Images)

8 mei 2002: De spelers van Arsenal, met onder anderen Dennis Bergkamp en Nwankwo Kanu, vieren de Engelse titel uitgerekend op Old Trafford, na een 0-1-zege op rivaal Manchester United. (Foto: Pro Shots)

8 mei 2008: Drie maanden voor de start van de Olympische Spelen van Peking is de fakkeltocht op een wel heel bijzondere plek aangekomen: Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. (Foto: Pro Shots)

8 mei 2002: Feyenoord wint de UEFA Cup. Mede door twee goals van Pierre van Hooijdonk wordt Borussia Dortmund in de finale in De Kuip met 3-2 verslagen. (Foto: Pro Shots)

8 mei 2010: Wat Louis van Gaal ook probeert, hij ontkomt niet aan de traditionele Beierse bierdouche nadat Bayern München zich in het eerste seizoen onder leiding van de Nederlandse trainer tot kampioen van Duitsland heeft gekroond. (Foto: Pro Shots)

8 mei 2016: PSV-keeper Jeroen Zoet deelt bier uit nadat de Eindhovenaren zich op wonderbaarlijke wijze tot kampioen hebben gekroond. PSV wint zelf met 1-3 bij PEC Zwolle, terwijl koploper Ajax niet verder komt dan 1-1 op bezoek bij De Graafschap. (Foto: Pro Shots)

8 mei 2019: Lang lijkt Ajax zich voor het eerst sinds 1996 te plaatsen voor de finale van de Champions League. Totdat Lucas Moura in de 96e minuut met zijn derde goal van de return Tottenham Hotspur op 2-3 zet. (Foto: Pro Shots)