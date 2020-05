Sportbonden hebben met verbazing gereageerd op het besluit van het kabinet om tot 1 september geen binnensporten toe te staan. Onder meer de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) en tafeltennisbond NTTB zijn ontstemd.

"Wij zijn verbaasd dat in ons omringende landen de klim- en boulderhallen sneller open gaan en in Nederland het risico op verdere verspreiding wordt gelijkgesteld aan andere contactsporten. Juist binnen de klimsport is het contact tussen klimmers vrijwel nihil", zegt NKBV-directeur Robin Baks.

Premier Mark Rutte maakte woensdagavond op zijn persconferentie bekend op welke manier het kabinet de huidige lockdown wil afbouwen. Zo zijn buitensporten komende maandag weer toegestaan, mits er 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Alle contactsporten en binnensporten mogen volgens schema pas ruim drie maanden later (vanaf 1 september) hervat worden. Dat betekent dat dergelijke sportfaciliteiten voorlopig gesloten moeten blijven.

Ook Jan Simons, voorzitter van de Nederlandse tafeltennisbond, snapt niks van het kabinetsbesluit. "Tafeltennis kun je op 1,5 meter beoefenen en spelers kunnen thuis douchen. De beslissing valt me tegen en dan druk ik me voorzichtig uit. Het zal heel zwaar zijn voor verenigingen om tot 1 september de deuren te moeten sluiten."

344 Video De belangrijkste versoepelingen van coronamaatregelen

NOC*NSF hoopt dat jeugd eerder kan sporten

De teleurgestelde bonden van binnensporten worden gesteund door NOC*NSF. Algemeen directeur Gerard Dielessen van de sportkoepel hoopt dat het kabinet jongeren wél wil toelaten om voor 1 september binnen te sporten.

"We hebben zorg om al die kinderen en jeugd die vóór de coronacrisis in al die gymzalen, dansscholen, fitnesscentra, sportscholen en andere binnensportaccommodaties wekelijks aan sport deden", aldus Dielessen.

"Laten we hen niet vergeten en onze uiterste best doen om ook die sporten de ruimte te geven. Het zou erg fijn zijn dat, als de ontwikkelingen dat toelaten, de binnensportaccommodaties eerder dan 1 september hun deuren in ieder geval voor de jeugd van Nederland weer kunnen openen."

Niet alleen de tafeltennisbond en de klimvereniging zijn ontstemd door het beleid van het kabinet; de Nederlandse turnbond reageerde woensdagavond al boos. "Door deze maatregel worden ruim 200.000 gymsportkinderen (letterlijk) in de kou gezet", schreef de KNGU in een verklaring.

