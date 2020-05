De MotoGP wil het uitgestelde seizoen in juli beginnen met twee Grands Prix op het circuit van Jerez in Zuid-Spanje. Dat staat in een voorstel dat in samenspraak met de lokale overheid naar de Spaanse regering is gestuurd.

Als de autoriteiten goedkeuring verlenen, dan wordt er zowel op 19 als op 26 juli geracet in Jerez. De openingsrace wordt dan de Grand Prix van Spanje en de tweede race de Grand Prix van Andalusië.

De kans is groot dat de Grands Prix achter gesloten deuren gehouden moeten worden en dat de teams alleen de belangrijkste stafleden mogen meenemen naar het circuit, al doet de MotoGP daar nog geen uitspraken over.

Het seizoen in de koningsklasse van de motorsport zou eigenlijk op 8 maart in Qatar van start gaan, maar die race werd afgelast. Datzelfde gold vervolgens voor Grands Prix in Spanje, Frankrijk, Italië, Catalonië, Duitsland, Nederland (Assen) en Finland.

Spanje is wereldwijd een van de landen die het zwaarst zijn getroffen door het coronavirus. Alleen in de Verenigde Staten, Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn meer mensen aan de gevolgen van het virus overleden dan in Spanje.

Desondanks besloot de Spaanse overheid onlangs om de maatregelen geleidelijk te versoepelen. De regering hoopt door het langzaam afbouwen van de lockdown dat het dagelijks leven eind juni weer normaal is. Deze week keerden ook de spelers van Spaanse voetbalclubs terug op de training.

