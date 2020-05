Turnbond KNGU is teleurgesteld na de persconferentie van het kabinet woensdagavond over het versoepelen van de coronamaatregelen. Volgens de bond is onduidelijk waarom er niet in de zaal kan worden geturnd door kinderen.

Sporten als golf en tennis mogen vanaf 11 mei weer beoefend worden van het kabinet, omdat dat geen contactsporten zijn en omdat het in de buitenlucht gebeurt.

Turnen is evenmin een contactsport, maar die sport wordt voornamelijk binnen beoefend. De KNGU hoopte dat premier Mark Rutte zou aankondigen dat binnensportaccommodaties snel weer open gaan, maar dat gebeurt waarschijnlijk pas per 1 september. En daar zet de bond vraagtekens bij.

"Het blijft (nog) onduidelijk waarom – zeker door de jongere jeugd - niet in de zaal kan worden gesport", schrijft de turnbond woensdagavond in een persbericht. "Terwijl het hier gaat om een niet-contactsport en de sport vooral wordt beoefend door kinderen (lage risicogroep). Door deze maatregel worden ruim 200.000 gymsportkinderen (letterlijk) in de kou gezet."

'We hopen op andere inzichten'

De afgelopen week werd door kinderen onder de twaalf - die al sinds 29 april buiten mogen sporten - buiten geturnd. De KNGU is daar blij mee, maar volgens de bond is het belangrijk dat er ook binnen geturnd kan worden. Bij de 260.000 leden overheerst nu de vraag waarom dat niet kan.

"We hopen op andere, vernieuwde inzichten bij het kabinet waardoor deze maatregel alsnog op korte termijn kan worden versoepeld. Op de topsportlocaties wordt al gewerkt met een goedgekeurd protocol", zegt KNGU-directeur Marieke van der Plas, die benadrukt dat het voor talentvolle turners essentieel is om binnen te kunnen turnen.

"Zij trainen vaak vele uren per week op turntoestellen en trampolines. Dit kan simpelweg niet verantwoord op het hoogste niveau in de buitenruimte worden georganiseerd."

