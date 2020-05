Door het coronavirus gaat 7 mei dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

7 mei 1967: Chris Amon rijdt tijdens de Grand Prix van Monaco langs de brandende brokstukken van de wagen van zijn Ferrari-teamgenoot Lorenzo Bandini. De Italiaan overlijdt drie dagen later aan zijn verwondingen. (Foto: Getty Images)

7 mei 1984: Chelsea verslaat Barnsley met 3-1 en promoveert naar het hoogste niveau in Engeland. En dat vieren de supporters op het veld van Stamford Bridge. (Foto: Getty Images)

6 mei 2007: Oranje onder 17 verliest op het EK in België met 4-2 van Engeland. Toekomstig internationals Leroy Fer, Luciano Narsingh, Patrick van Aanholt en Georginio Wijnaldum staan aan de aftrap. (Foto: Pro Shots)

7 mei 2014: Times Square in New York is het decor voor een worstelwedstrijd. (Foto: Getty Images)

7 mei 2017: Feyenoord verliest met 3-0 van Excelsior en is nog geen kampioen. Een week later tegen Heracles Almelo (3-1) komt het toch nog goed. (Foto: Pro Shots)

7 mei 2018: Een opstootje tijdens het NBA-duel tussen Philadelphia 76ers en Boston Celtics. (Foto: Getty Images)

7 mei 2019: FC Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen kan het amper geloven. Liverpool verslaat de Spaanse club met 4-0 en plaatst zich na een 3-0-nederlaag in Camp Nou alsnog voor de Champions League-finale. (Foto: Pro Shots)