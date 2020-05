De Europese kampioenschappen zwemmen in Boedapest zijn verschoven naar volgend jaar mei, maakt de Europese zwembond LEN dinsdag bekend.

Het Europese zwemtoernooi vindt nu plaats van 10 tot en met 23 mei 2021 in de Hongaarse hoofdstad.

Oorspronkelijk zou de EK komende maandag beginnen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was echter al duidelijk dat er een nieuwe datum gezocht moest worden.

De Europese zwembond stelde het evenement daarop uit naar 17 tot en met 30 augustus, maar ook dat bleek niet haalbaar.

'EK blijft goede voorbereiding voor Spelen'

"Op deze manier blijft de EK een goede voorbereiding voor de Olympische Spelen", toonde LEN-president Paolo Barelli zich verheugd met de nieuwe data. De Spelen in Tokio werden in maart al verplaatst naar de zomer van 2021.

Naast de wedstrijden in het zwembad wordt er tijdens de EK zwemmen ook gestreden om Europees eremetaal op de onderdelen schoonspringen, synchroonzwemmen en openwaterzwemmen.

Bij de vorige EK, in 2018 in Glasgow, won de Nederlandse afvaardiging in totaal vijf keer goud, vijf keer zilver en twee keer brons.

