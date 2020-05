Door het coronavirus gaat 6 mei dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

6 mei 1954: Roger Bannister doorbreekt een van de beroemdste barrières in de atletiek. De Brit loopt in Oxford als eerste mens een mijl (1.609 meter) in minder dan vier minuten: 3.59,4. (Foto: Getty Images)

6 mei 1970: Feyenoord-aanvoerder Rinus Israël voorafgaand aan de legendarische Europacup I-finale tegen Celtic, die met 2-1 gewonnen zal worden door de Rotterdammers. Het is de eerste Europese prijs voor een Nederlandse club. (Foto: Pro Shots)

6 mei 1991: De Fin Seppo Räty zet tijdens de atletiekwedstrijden in het Japanse Shizuoka het wereldrecord speerwerpen op 91,98 meter. (Foto: Pro Shots)

6 mei 1998: Ronaldo beslist de UEFA Cup-finale definitief in het voordeel van Internazionale. De oud-PSV'er passeert Lazio-keeper Luca Marchegiani op karakteristieke wijze en bepaalt de eindstand op 0-3. (Foto: Getty Images)

6 mei 2002: De regen kan het volksfeest niet verpesten: Valencia viert zijn eerste landstitel in 31 jaar. De ploeg van trainer Rafael Benítez heeft zeven punten voorsprong op nummer twee Deportivo La Coruña. (Foto: Pro Shots)

6 mei 2007: Ajax wint de KNVB-beker door in een bloedstollende finale via penalty's af te rekenen met AZ. (Foto: Pro Shots)

6 mei 2016: Tom Dumoulin wint de proloog van de Ronde van Italië in Apeldoorn en pakt de eerste roze trui. (Foto: Getty Images)

6 mei 2019: Donald Trump, een fervent golfliefhebber, reikt de Presidential Medal of Freedom uit aan Tiger Woods. Het is de hoogste onderscheiding die de president van de Verenigde Staten aan een burger kan geven. (Foto: Reuters)