Drievoudig olympisch zwemkampioen Sun Yang gaat in beroep tegen de schorsing van acht jaar die hij eind februari kreeg vanwege het dwarsbomen van een dopingtest. Dat melden het Amerikaanse zwemmagazine Swimming World en persbureau AFP dinsdag.

Sun kreeg eind februari een schorsing van acht jaar opgelegd van sporttribunaal CAS, omdat hij eind 2018 een dopingtest had gedwarsboomd. Toen enkele dopingcontroleurs bij hem thuis kwamen en zich niet konden identificeren, zou de zwemmer buisjes met zijn bloed stukgeslagen hebben met een hamer.

In eerste instantie werd de 28-jarige Chinees vrijgesproken door zwembond FINA, maar nadat het mondiale antidopingbureau WADA in beroep ging bij het CAS, werd hij alsnog voor acht jaar uitgesloten van wedstrijden.

Een verzwarende omstandigheid was dat Sun in 2014 al eens drie maanden werd geschorst voor het gebruiken van het verboden middel trimetazidine.

Door die eerdere schorsing is Sun een omstreden figuur in de zwemwereld, ondanks zijn drie olympische titels op de vrije slag. In 2012 greep hij goud op de 400 meter en 1.500 meter, in 2016 was hij de beste op de 200 meter.