De legendarische American football-coach Don Shula is maandag op negentigjarige leeftijd overleden. De Amerikaan won in de jaren zeventig twee keer de Super Bowl met Miami Dolphins.

De Dolphins melden in een verklaring dat Shula maandagochtend (lokale tijd) vredig is gestorven in zijn huis in Florida.

"Don Shula was vijftig jaar lang de patriarch van Miami Dolphins", schrijft de club uit de National Football League (NFL). "Hij bracht een winnaarsmentaliteit naar onze club en zorgde dat de Dolphins en Miami nationale bekendheid kregen in de Amerikaanse sportwereld."

Shula, die in de jaren vijftig als speler zeven seizoenen in de NFL actief was, won als hoofdcoach van Baltimore Colts (1963-1969) en Miami Dolphins (1970-1995) liefst 347 wedstrijden in de NFL (regulier seizoen plus play-offs).

Daarmee staat hij op de eerste plek van de ranglijst aller tijden, vóór Chicago Bears-legende George Halas (324 overwinningen) en de huidige New England Patriots-coach Bill Belichick (304 overwinningen).

Don Shula wordt op de schouders genomen door de spelers van Miami Dolphins na de winst van de Super Bowl in 1973. (Foto: Getty Images)

Shula coach van enige ongeslagen NFL-team

Shula stond met zijn ploegen in totaal zes keer in de Super Bowl. Hij won de titelstrijd van de NFL in 1973 en 1974 met de Dolphins en verloor het duel om het kampioenschap in 1969 (met de Colts) en 1972, 1983 en 1985 (met de Dolphins). Miami heeft sinds 1985 niet meer in de Super Bowl gestaan.

De in Ohio geboren Shula geldt als een van de bekendste coaches uit de Amerikaanse sportgeschiedenis. Dat komt ook doordat hij de Dolphins in het seizoen 1972/1973 naar zeventien zeges met nul nederlagen leidde. Dat legendarische team is nog steeds de enige NFL-ploeg ooit die een hele jaargang ongeslagen bleef.