Door het coronavirus gaat 5 mei dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

5 mei 1996: Damon Hill komt als eerste over de finish tijdens de Grand Prix van San Marino en viert dat met het publiek. (Foto: Reuters)

5 mei 2001: Jaap Stam en Raymond van der Gouw behoren tot de Manchester United-selectie die feestviert na het veiligstellen van de titel in de Premier League. (Foto: Reuters)

5 mei 2007: De Franse rallyrijder Sébastien Loeb scheert op hoge snelheid door een plas in Argentinië. (Foto: Reuters)

5 mei 2012: Josep Guardiola gaat op de schouders na zijn laatste thuiswedstrijd als coach van FC Barcelona. Lionel Messi zorgt tegen stadgenoot Espanyol (4-0) met vier goals voor een passend geschenk. (Foto: Reuters)

5 mei 2013: Voor het derde jaar op rij gaat het kampioenschap in de Eredivisie naar het Ajax van trainer Frank de Boer en dat willen de spelers weten ook. (Foto: Pro Shots)

5 mei 2015: Carlos Tévez in extase: hij schiet Juventus langs Real Madrid (2-1) in de halve finales van de Champions League. Een week later eindigt de return in 1-1. (Foto: Pro Shots)

5 mei 2016: Een vol marktplein in Apeldoorn, waar de deelnemende ploegen aan de 99e editie van de Giro d'Italia worden voorgesteld aan het massaal toegestroomde publiek. (Foto: Pro Shots)

5 mei 2019: Ajax geeft Willem II geen kans in de bekerfinale. Rasmus Kristensen bepaalt de eindstand in De Kuip met een droge knal op 0-4. (Foto: Pro Shots)