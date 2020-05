Omdat er maandag vanwege de coronamaatregelen geen bijeenkomst voor de Nationale Sportherdenking kon worden gehouden, verspreidde NOC*NSF maandag een video van een trompettist die in een compleet leeg Olympisch Stadion de taptoe speelt.

Normaal gesproken worden op 4 mei aan het begin van de middag bij het Olympisch Stadion toespraken gegeven en kransen gelegd om sporters te gedenken die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog.

"Dit jaar gedenken wij in een aangepaste vorm, die past bij de beperkingen als gevolg van COVID-19", zegt NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg. "Het is belangrijk om jaarlijks stil te staan bij de nagedachtenis aan de sporters die vanwege hun afkomst niet meer mee mochten doen en werden afgevoerd naar vernietigingskampen, waar velen zijn vermoord."

"Ter nagedachtenis ook aan de sporters die actief waren in het verzet en die dat niet hebben overleefd. En natuurlijk denken wij ook aan de vele sporters en sportliefhebbers die tijdens trainingen, bij wedstrijden en bij razzia's van het veld en van de tribunes werden gehaald en niet meer terugkwamen. Wij herdenken hen, fier en met trots in het hart, opdat de geest van de afwezigen steeds tussen ons is."

NOC*NSF deelde net als verschillende andere sportorganisaties de onderstaande video van een trompettist in een leeg Olympisch Stadion.