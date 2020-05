Magnus Carlsen heeft zondag het online schaaktoernooi gewonnen dat hij zelf heeft opgezet en zijn naam draagt. De wereldkampioen was in de finale van de Magnus Carlsen Invitational te sterk voor Hikaru Nakamura.

De 29-jarige Carlsen trok na een spannende ontmoeting met 2,5:1,5 aan het langste eind tegen de drie jaar oudere Amerikaan, die de achttiende plek op de wereldranglijst bezet. Carlsen zegevierde in twee van de eerste drie partijen en had vervolgens aan een remise genoeg om het toernooi te winnen.

Met zijn overwinning strijkt Carlsen 70.000 dollar (ruim 63.000 euro) op. De Noor besloot het digitale toernooi op te zetten, omdat er door de coronacrisis fysiek niet geschaakt kan worden.

In totaal werden er zeven topschakers uitgenodigd, onder wie Anish Giri. De Nederlander wist Carlsen een week geleden nog verrassend te verslaan in de vijfde ronde, maar de wereldkampioen haalde gewoon de 'Final Four'.

De Chinees Ding Liren en de Amerikaan Fabiano Caruana haalden ook de halve finales en zijn ieder 30.000 dollar (ruim 27.000 euro) rijker. Giri hield circa 16.000 euro over aan de Magnus Carlsen Invitational.

