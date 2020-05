De kans is volgens Tessie Savelkouls slechts 1 procent dat ze ooit helemaal zal herstellen van de zware blessure die ze in februari opliep bij de Grand Slam in Parijs. De judoka kampt met een gescheurde zenuw van ruim 8 centimeter in haar rechterbeen.

Savelkouls, die uitkomt in de gewichtsklasse boven 78 kilogram, raakte in Parijs zwaar geblesseerd tijdens haar wedstrijd tegen de Française Romane Dicko. Haar been bleef staan tijdens een contactmoment, waardoor de knie uit de kom raakte. Ze moest meerdere dagen in een Frans ziekenhuis blijven.

Eenmaal terug in Nederland onderging Savelkouls na een aantal weken een mri-scan en daaruit bleek dat ze een gescheurde zenuw in haar rechterbeen heeft. Volgens de doktoren is de kans slechts 1 procent dat de zenuw in haar rechterbeen volledig herstelt.

"Zeker als je hoort wat er allemaal stuk is, heb je wel door dat de Olympische Spelen er niet meer in zitten. Er was heel veel stuk", zegt Savelkouls zondag in gesprek met de NOS. "Dat is heel moeilijk geweest. Dan besef je: kan ik straks überhaupt nog lopen of rennen?"

Savelkouls hoopt nog terug te keren als topsporter

De 28-jarige Savelkouls was in aanloop naar de Grand Slam in Parijs juist in goede vorm. Ze won eind 2019 de World Judo Masters in het Chinese Qingdao en pakte in januari zilver bij de Grand Prix in Tel Aviv.

Hoewel het er niet op lijkt dat Savelkouls ooit nog topsport kan beoefenen, houdt ze hoop dat ze ooit nog terug kan keren op de tatami. "Het maakt mij niet uit of ik een kleine kans heb, ik wil die kans wel pakken", benadrukt de Gelderse.

"Als je me vraagt of ik weer topsport zou willen bedrijven, dan is mijn antwoord absoluut ja. Ik denk dat ik meer kans heb dan die 1 procent. Ik ben een positief persoon, want ik denk dat mij dat het meeste brengt."