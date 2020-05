Polsstokhoogspringers Renaud Lavillenie en Armand Duplantis zijn zondag gelijk geëindigd in een digitale prestigestrijd waaraan ook rivaal Sam Kendricks meedeed. De 33-jarige Fransman en de dertien jaar jongere Zweed sprongen in hun eigen tuin in een half uur 36 keer over 5 meter.

De drie toppers in het polsstokspringen bedachten de Ultimate Garden Clash om atletiekfans toch livesport te kunnen geven tijdens de coronacrisis. De wedstrijd werd uitgezonden via een stream van de internationale bond World Athletics.

De opzet was simpel: de atleet die in twee keer een kwartier het vaakst over 5 meter wist te springen, was de winnaar. Lavillenie en Duplantis kwamen beiden uit op 36 geslaagde pogingen, terwijl Kendricks op 26 goede sprongen bleef steken. Er leek even een verlenging te komen, maar het bleef een gelijkspel omdat Lavillenie uit angst voor een blessure niet meer wilde springen.

De geboren Amerikaan Duplantis sprong in een tuin in zijn trainingsbasis in Louisiana, Lavillenie was actief naast zijn huis in Frankrijk en Kendricks deed mee vanuit een door bomen omzoomde tuin in Oxford (Mississippi).

De drie atleten zijn wereldtoppers in hun discipline. Duplantis pakte half februari het wereldrecord (indoor) van Lavillenie af. Hij sprong eerst over 6,17 meter en een week later over 6,18 meter.

Lavillenie is de olympisch kampioen van 2012 en de winnaar van olympisch zilver in 2016. De 27-jarige Kendricks pakte in 2017 en 2019 de wereldtitel (outdoor). Vorig jaar verwees hij Duplantis na een spannende strijd naar het zilver.

De tuin van Renaud Lavillenie. (Beeld: World Athletics)

