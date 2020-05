Sportcompetities van over de hele wereld kijken met veel interesse naar Zuid-Korea, waar de KBO dinsdag van start gaat. De populaire honkbalcompetitie kan, met zijn aanzienlijke lijst aan coronamaatregelen, als voorbeeld dienen voor de terugkeer van andere sporten.

Spugen is ten strengste verboden, net als andere honkbaltradities als het geven van high fives en het kauwen op pruimtabak. De tribunes van de grote stadions zullen - in ieder geval in het begin - helemaal leeg zijn en de coaches op het eerste en derde honk en scheidsrechters moeten verplicht een mondkapje dragen op het veld.

Maar fans van de populairste sportcompetitie van Zuid-Korea krijgen vanaf dinsdag wel weer echte livesport, al kunnen de wedstrijden alleen op televisie bekeken worden.

De start van de KBO, die na de MLB in de Verenigde Staten en de NPB in Japan geldt als de grootste honkbalcompetitie ter wereld, was oorspronkelijk gepland voor 28 maart, maar die datum was onhaalbaar door de coronacrisis.

Inmiddels heeft Zuid-Korea het virus door een combinatie van gemiddeld twaalfduizend testen per dag en strenge maatregelen voor social distancing voldoende onder controle.

Zuid-Korea, met een inwonersaantal van ruim 51 miljoen, staat momenteel op een kleine elfduizend bevestigde coronabesmettingen en 250 mensen die overleden zijn aan COVID-19. Sinds half april ligt het aantal nieuwe coronagevallen stelselmatig onder de twintig en de afgelopen dagen bleef het getal onder de tien.

Sommige coaches moeten verplicht een mondkapje dragen. (Foto: Getty Images)

Lange lijst met strenge maatregelen

De cijfers waren voor premier Chung Sye-kyun aanleiding om op 19 april aan te kondigen dat sportevenementen weer waren toegestaan, mits er strenge maatregelen worden genomen. De KBO had vervolgens slechts twee dagen nodig om met 5 mei een nieuwe datum voor de start van het honkbalseizoen bekend te maken. De organisatie hoopt zelfs nog steeds de volledige jaargang van 144 wedstrijden af te werken.

De lijst aan maatregelen is logischerwijs lang en deels afgekeken van de CPBL, de relatief kleine honkbalcompetitie van Taiwan die al op 12 april van start ging:

Er wordt in eerste instantie zonder fans gespeeld. Als het veilig is, wordt eerst een klein deel (bijvoorbeeld 20 procent) van de kaarten verkocht.

Spelers en coaches gebruiken allemaal dezelfde deur om het stadion in en uit te gaan, zodat daar hun temperatuur gemeten kan worden.

Alle mensen in het stadion die niet in uniform zijn, moeten handschoenen en een mondkapje dragen.

Als een speler symptomen krijgt, moet hij in quarantaine. Het stadion waarin hij voor het laatst gespeeld heeft, wordt gesloten.

Na een positieve test volgt een contactonderzoek en mogelijk het stopzetten van de competitie voor drie weken of langer.

De Zuid-Koreaanse honkbalteams hebben in aanloop naar de start van het seizoen al een aantal oefenduels gespeeld in lege stadions. (Foto: Getty Images)

MLB kijkt met interesse naar KBO

Spelers en coaches zullen moeten wennen aan de nieuwe regels. "Als een speler iets goeds gedaan heeft, wil je hem een high five geven. Maar dan denk je opeens: oh nee, ik moet mijn elleboog gebruiken", zegt Hank Conger, een voormalig MLB-catcher die nu coach is bij Lotte Giants, tegen The Washington Post.

Maar de terugkeer van sport vergoedt veel. En de KBO kan flink wat meer aandacht verwachten, al is het maar omdat andere sportorganisaties benieuwd zullen zijn of het Zuid-Koreaanse voorbeeld een blauwdruk is voor het hervatten of starten van de eigen competitie.

Zo is de MLB nog steeds optimistisch dat er dit seizoen een Amerikaans honkbalseizoen zal zijn. "Ze liggen in Azië een aantal weken voor op ons", zegt een anonieme MLB-official tegen Bleacher Report. "We kijken zeker naar wat de KBO doet."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.