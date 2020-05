Door het coronavirus gaat 4 mei dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

4 mei 2003: Michael Schumacher voegt nog maar eens een zege toe aan zijn indrukwekkende loopbaan door de Grand Prix van Spanje voor de derde keer op rij en vijfde keer in totaal te winnen. (Foto: Pro Shots)

4 mei 2005: Hét beeld van PSV-AC Milan in de halve finale van de Champions League. Massimo Ambrosini scoort vlak voor tijd en boort daarmee de Eindhovense hoop op een finaleplek de grond in. (Foto: Pro Shots)

4 mei 2008: Valentino Rossi passeert als eerste de geblokte vlag bij de Grand Prix van China in het jaar van zijn vijfde wereldtitel in de MotoGP. (Foto: Pro Shots)

4 mei 2010: Kobe Bryant leidt Los Angeles Lakers naar een nieuwe zege op Utah Jazz in de kwartfinales van de NBA-play-offs. Hij zou later dat seizoen de titel pakken met zijn club. (Foto: Getty Images)

4 mei 2013: Wladimir Klitschko laat zien dat hij zijn wereldtitels in het zwaargewicht waard is. Hij verslaat de tot dat moment ongeslagen Duitser Francesco Pianeta. (Foto: Pro Shots)

4 mei 2018: Tom Dumoulin begint zijn jacht op titelprolongatie in de Giro d'Italia veelbelovend. Hij wint de openingstijdrit in Jeruzalem en pakt de roze trui. (Foto: Pro Shots)

4 mei 2019: Gretig als altijd komt Arjen Robben het veld in bij Bayern München tegen Hannover 96. Hij is net hersteld na lang blessureleed en weet dat hij een van zijn laatste wedstrijden speelt namens 'Der Rekordmeister'. (Foto: Pro Shots)