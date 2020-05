Door het coronavirus gaat 3 mei dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

3 mei 1980: Kenny Dalglish en David Johnson tonen de kampioensbeker aan The Kop. Liverpool is na een 4-1-zege op Aston Villa kampioen. (Foto: Getty Images)

3 mei 1986: De pas negentienjarige Mike Tyson verslaat James Tillis en wint daarmee ook zijn twintigste profgevecht. Het is de eerste keer dat Tysons tegenstander niet knock-out gaat. (Foto: Getty Images)

3 mei 1998: Marc Overmars en Dennis Bergkamp vieren de landstitel met Arsenal, in het eerste volledige seizoen onder trainer Arsène Wenger. (Foto: Pro Shots)

3 mei 2007: Erwin Koeman neemt ontslag als trainer van Feyenoord. Enkele dagen eerder werd met 5-1 van Heerenveen verloren, waardoor de Rotterdammers als zevende eindigden in de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

3 mei 2012: Iker Casillas hangt de vlag van Real Madrid om het Cibeles-standbeeld in het centrum van de Spaanse hoofdstad. 'De Koninklijke' is met een recordaantal van 121 treffers kampioen geworden. (Foto: Pro Shots)

3 mei 2014: Voor het eerst degradeert Roda JC uit de Eredivisie. De Limburgers winnen zelf met 0-1 van Go Ahead Eagles, maar omdat concurrent NEC gelijkspeelt tegen Ajax, valt het doek toch. (Foto: Pro Shots)

3 mei 2015: FC Groningen wint voor het eerst de KNVB-beker. Albert Rusnak maakt beide treffers in de finale tegen PEC Zwolle (2-0). (Foto: Pro Shots)

3 mei 2017: Mede dankzij deze treffer van Kasper Dolberg wervelt Ajax langs Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League: 4-1. In de return houden de Amsterdammers een week later ternauwernood stand met een 3-1-nederlaag. (Foto: Pro Shots)

3 mei 2019: Twee dagen nadat ze een hoger beroep verliest over de reglementen voor atleten met een hoge testosteronspiegel, wint Caster Semenya de 800 meter bij de Diamond League in Qatar. Vanaf 8 mei mag ze niet meer op die afstand uitkomen. (Foto: Pro Shots)