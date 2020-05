Door het coronavirus gaat 2 mei dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

2 mei 1962: Ferenc Puskás scoort drie keer voor Real Madrid, maar de Spaanse ploeg verliest in de Europa Cup-finale in het Olympisch Stadion in Amsterdam met 5-3 van het Benfica van sterspeler en tweevoudig doelpuntenmaker Eusébio. (Foto: Getty Images)

2 mei 1981: Pleasant Colony, bereden door jockey Jorge Velásquez, wint de 107e editie van de Kentucky Derby, de beroemdste paardenrace van de Verenigde Staten. (Foto Getty Images)

2 mei 1998: Jürgen Klinsmann maakt liefst vier goals voor Tottenham Hotspur in het Premier League-duel met Wimbledon. (Foto: Pro Shots)

2 mei 2007: Roger Federer (winnaar van 48 graspartijen op rij) en Rafael Nadal (winnaar van 72 gravelpartijen op rij) spelen op Palma de Mallorca een demonstratiepartij op een baan waarbij de ene helft uit gras bestaat en de andere helft uit gravel. Nadal wint de 'Battle of Surfaces' in drie sets. (Foto: Reuters)

2 mei 2009: De aanstaande kampioen FC Barcelona vernedert aartsrivaal Real Madrid in Santiago Bernabéu met liefst 2-6. Het is de eerste keer dat de bezoekende ploeg zes goals maakt in een Clásico. (Foto: Pro Shots)

2 mei 2010: Voor het eerst in de clubgeschiedenis wordt FC Twente landskampioen. De ploeg van voorzitter Joop Munsterman wint op de laatste speeldag met 0-2 van NAC Breda. (Foto: Pro Shots)

2 mei 2012: Ajax viert de 31e landstitel uit de clubhistorie na een 2-0-thuiszege op VVV-Venlo. Siem de Jong maakte beide goals in de kampioenswedstrijd. (Foto: Pro Shots)

2 mei 2015: Boksfans krijgen eindelijk een gevecht tussen Floyd Mayweather en Manny Pacquiao. De ongeslagen Amerikaan Mayweather wint het 'Gevecht van de Eeuw' in Las Vegas door een unanieme beslissing van de jury. (Foto: Reuters)

2 mei 2016: Leicester City-fans vieren het ultieme sprookje: hun ploeg zorgt voor een van bijzonderste voetbalverhalen ooit door kampioen te worden in Engeland. De ploeg van coach Claudio Ranieri pakt de titel zonder zelf te spelen; rivaal Tottenham Hotspur verspeelt zijn laatste kans door een gelijkspel tegen Chelsea. (Foto: Reuters)