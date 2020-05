NOC*NSF heeft het kabinet om een steunpakket van 150 miljoen euro voor sportverenigingen gevraagd. De sportkoepel wil ondersteuning voor de verenigingen die vanwege de coronacrisis in de problemen komen.

"Nederland kent een unieke infrastructuur van sportverenigingen en andere sportaanbieders. En dit netwerk staat nu zwaar onder druk omdat belangrijke inkomsten, zoals kantineopbrengsten en deelnamegelden, wegvallen", zegt NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg.

"Hoge vaste lasten, zoals de kosten van de accommodaties in de vorm van huur, kapitaalslasten en onderhoud, lopen tegelijkertijd door. We kunnen het ons als maatschappij niet veroorloven dat hierdoor sportverenigingen zouden verdwijnen, juist nu het belang van sport en bewegen voor onze gezondheid zo evident is gebleken."

Ook algemeen directeur Gerard Dielessen benadrukt dat de situatie in sommige gevallen nijpend is. "Met het vooruitschuiven van kosten weet men het nog te redden en te rekken, maar het water staat een fors aantal verenigingen nu toch snel aan de lippen."

In een brief aan Martin van Rijn, de minister voor Sport, bepleit NOC*NSF dat een bedrag van 150 miljoen euro een zeer welkome steun zou zijn voor de komende maanden. De sportkoepel benadrukt dat de sport er zelf ook al alles aan doet om de crisistijd zo goed mogelijk door te komen.

Voetbalverenigingen ontvingen eerder al een steunpakket van in totaal 11 miljoen euro van de spelers van Oranje (mannen, vrouwen en Jong Oranje), hoofdsponsor ING en de KNVB.

