Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. De ministerraad stemde vrijdag in met het voorstel van minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) om sportverenigingen te hulp te schieten.

Het geld is bedoeld om de jeugdafdelingen te kunnen opvangen en de "unieke Nederlandse infrastructuur" te behouden.

"De sportvereniging is een plek waar veel mensen samenkomen. Niet alleen om te bewegen, maar juist ook als sociale ontmoetingsplek. Met het steunpakket ondersteun ik de sportverenigingen die het financieel zwaar hebben door de gevolgen van het coronavirus en waar we als kabinet juist nu een beroep op doen", aldus Van Rijn.

Het grootste gedeelte van het bedrag, 90 miljoen euro, komt in de vorm van het kwijtschelden van huur van sportaccommodaties over de periode 1 maart tot 1 juni. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting.

Sportclubs die hun eigen accommodatie hebben, mogen 20 miljoen verdelen ter compensatie van het omzetverlies en de doorlopende lasten.

Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2.500 euro. Het kabinet kijkt nog in hoeverre aanvullende steun nodig is.

NOC*NSF vroeg 150 miljoen euro, KNVB 300 miljoen

Het bedrag wat het kabinet beschikbaar stelt is lager dan de eisen van sportkoepel NOC*NSF, dat vroeg om een steunpakket van 150 miljoen euro voor sportverenigingen die door de coronacrisis in de problemen komen.

"Nederland kent een unieke infrastructuur van sportverenigingen en andere sportaanbieders. En dit netwerk staat nu zwaar onder druk omdat belangrijke inkomsten, zoals kantineopbrengsten en deelnamegelden, wegvallen", zegt NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg.

Namens de KNVB vroeg directeur betaald voetbal Eric Gudde om een bijdrage van het kabinet om de voetbalsector te hulp te schieten. De schade die profclubs lijden werd door de voetbalbond geschat op ongeveer 300 miljoen euro. Het is niet duidelijk in hoeverre profclubs onder het nieuwe pakket van 110 miljoen euro vallen.

Voetbalverenigingen ontvingen eerder al een steunpakket van in totaal 11 miljoen euro van de spelers van Oranje (mannen, vrouwen en Jong Oranje), hoofdsponsor ING en de KNVB.

