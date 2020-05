Dafne Schippers is blij dat ze dankzij een versoepeling van de coronamaatregelen weer op topsportcentrum Papendal kan trainen. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter merkt dat ze er veel baat bij heeft om weer met andere atleten te trainen.

"Het is heel fijn om weer met een klein groepje te kunnen trainen. Het doet zoveel meer dan alleen individueel trainen. Een beetje sociaal contact is ook wel weer fijn", zegt Schippers tegen de NOS.

"We zijn veel in de bossen geweest en ik heb thuis een krachtinstallatie, dus daar heb ik mijn krachttraining kunnen doen. Het was verre van ideaal, maar het was de enige optie die we hadden."

Hoewel Schippers op Papendal in kleine groepjes en aangepaste vorm moet trainen, vindt ze het een grote vooruitgang. "Hier lopen we minder risico dan in de bossen, want daar kwamen we veel mensen tegen en dat wil je eigenlijk niet", aldus de Utrechtse.

"We zijn heel veel met het coronavirus bezig. Ik heb veel minder sociale contacten, ben heel veel thuis en ben er heel voorzichtig mee. Het is nu eenmaal niet niks."

'Hoop dat volgend jaar alles door kan gaan'

Schippers weet nog niet waar ze naartoe traint. Ruim een week geleden werd een streep gezet door de EK van eind augustus, wat betekent dat er voorlopig geen grote atletiektoernooien op de kalender staan.

"Het is nog heel erg de vraag. Ik hoop dat volgend jaar alles door kan gaan, al zijn daar ook al dubbele verhalen over", aldus Schippers, die zichzelf moet blijven motiveren.

"Ik probeer iedere week een stukje beter te worden, waardoor ik volgend jaar heel fit ben. Dat zie ik nu als motivatie en ook een beetje als ontspanning. Ik kan nu werken aan de mindere puntjes."

