Het NASCAR-seizoen wordt op zondag 17 mei hervat. De belangrijkste Amerikaanse autosportklasse is een van de eerste sportafdelingen die weer van start gaat in de Verenigde Staten. De races vinden wel zonder publiek plaats.

Het seizoen wordt hervat met een race op Darlington in de staat South Carolina. In een tijdsbestek van elf dagen worden zeven races afgewerkt, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de Charlotte Motor Speedway in North Carolina.

"We beseffen dat we een grote verantwoordelijkheid dragen op het moment dat we weer met onze wedstrijden beginnen. We zullen ervoor zorgen dat de veiligheid van onze coureurs, officials en iedereen in de omgeving gegarandeerd is", zegt NASCAR-topman Steve O'Donnell op de website van zijn organisatie.

Het is nog onbekend hoe de rest van het seizoen eruit zal zien. De organisatoren hopen in totaal 36 races te kunnen afwerken. Daarvan werden er al zeven verreden.

Het NASCAR-seizoen werd half maart stilgelegd vanwege de coronacrisis. De VS is met ruim een miljoen besmettingen en meer dan 63.000 doden het land dat het zwaarst is getroffen door het COVID-19-virus.

NASCAR is de eerste grote raceklasse die wordt hervat. Onder meer de Formule 1 ligt al sinds het begin van het seizoen stil. In de koningsklasse van de autosport werden tot nu toe al tien races uitgesteld of afgelast.

