De EK zwemmen in Boedapest zijn donderdag voor de tweede keer uitgesteld. Het toernooi is nu verplaatst naar volgend jaar.

De EK stond dit jaar eerst van 11 tot en met 24 mei op het programma. Vanwege de coronacrisis stelde de Europese zwembond (LEN) het evenement uit naar 17 tot en met 30 augustus.

Volgens de organisatie van de EK is die periode ook niet haalbaar, waardoor het toernooi dus opnieuw verplaatst is. Waarschijnlijk maakt de LEN tijdens een congres in november een nieuwe termijn voor het evenement bekend.

Naast de strijd om de medailles bij het langebaanzwemmen worden in Hongarije ook de Europese titels bij het openwaterzwemmen, schoonspringen en synchroonzwemmen verdeeld.

Behalve de EK zijn voor de zwemmers ook de Olympische Spelen in Tokio met een jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis. De WK kortebaan van medio december in Abu Dhabi staat dit jaar nog wel op de kalender.

