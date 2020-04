Het was alleen nog een groep atleten, maar er werd donderdag voor het eerst in zes weken weer getraind op Papendal. Het nationale sportcentrum is zo aangepast, dat er veilig en volgens de richtlijnen van het RIVM gewerkt kan worden door sporters.

"Het is fijn dat we weer sporters op ons centrum hadden vandaag, dat is toch waarom we bestaan", zegt Jochem Schellens, de directeur van Papendal, tegen NU.nl. "We zijn blij dat we een mooie eerste stap hebben gezet naar een zo optimaal mogelijke manier van topsporters ondersteunen."

NOC*NSF sloot op 15 maart alle topsportlocaties om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Topsporters waren sindsdien op zichzelf aangewezen en trainden noodgedwongen thuis. Het kabinet besloot vorige week dat topsporters vanaf woensdag individueel en onder strenge voorwaarden weer op sportcomplexen mochten gaan trainen.

Donderdag was de primeur van de terugkeer op Papendal voor een groepje van zo'n dertig atleten, met bijna alle sprinters en meerkampers. Alleen de atletiekbaan was open; het topsportrestaurant, de huisvesting, kleedkamers en herstelfaciliteiten zijn nog gesloten.

"We hebben per programma verschillende maatregelen genomen, maar de algemene lijn is dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden en dat er goede looproutes zijn", aldus Schellens. "Op de sportspecifieke locaties (zoals de atletiekbaan, red.) hebben we ervoor gekozen om zo min mogelijk met lijnen te werken, maar bij de krachttraining is het wel duidelijk gemaakt dat je afstand moet houden en wat de looplijnen zijn."

De atletiekbaan op Papendal (hier op archiefbeeld) mag weer gebruikt worden. (Foto: Pro Shots)

Judoka's gaan gebruikmaken van werppoppen

In totaal zijn er normaal gesproken vijftien topsportprogramma's die trainen op Papendal, wat betekent dat er gemiddeld zo'n vijfhonderd sporters per dag op het complex zijn. In de nieuwe situatie is er vooral ruimte gemaakt voor sporters met een A-status, waardoor Schellens verwacht dat er op termijn 100 tot 120 sporters aanwezig zullen zijn. "Het is niet heel massaal, waardoor het goed te doen moet zijn."

NOC*NSF houdt een lijst bij van topsportaccommodaties die goedgekeurd zijn en weer gebruikt mogen worden. Op Papendal gaat het naast atletiek momenteel om BMX, boksen en judo.

Bij die laatste twee sporten is 1,5 meter afstand houden een stuk lastiger, waardoor de benodigde aanpassingen wat groter zijn. "Bij judo gaan ze gebruikmaken van werppoppen, want fysiek contact tussen sporters mag niet", legt Schellens uit. "Het is natuurlijk niet hetzelfde als tegen elkaar judoën, maar dit is een overgangsoplossing."

Ruim twintig topsportaccommodaties goedgekeurd

Door het hele land heeft NOC*NSF inmiddels ruim twintig topsportaccommodaties aangewezen waar weer getraind mag worden door topsporters, mits ze voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Het gaat naast Papendal onder meer om het Epke Zonderland Turncentrum en schaatsstadion Thialf in Heerenveen, Omnisport in Apeldoorn voor de baanwielrenners, de zwembaden in Eindhoven en Amsterdam, het TT Circuit in Assen en het Wagener Stadion in Amstelveen voor de nationale hockeyteams. De hockeybond meldt donderdag dat ploegen vanaf vrijdag weer het veld op mogen.

Ook het KNZB-bad in Zeist staat op de lijst van NOC*NSF. De zwembond werd eerder deze week nog op de vingers getikt door de sportkoepel omdat enkele zwemmers deze maand incidenteel gebruik hebben gemaakt van het zwembad toen dat nog verboden was.

