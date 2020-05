Door het coronavirus gaat 1 mei dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

1 mei 1994: Ajax wordt voor de eerste keer onder trainer Louis van Gaal landskampioen. De Amsterdammers hebben genoeg aan een 2-1-zege op sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

1 mei 1994: Ayrton Senna vlak voor de start van de Grand Prix van San Marino. Een half uur later raakt de 34-jarige Braziliaan betrokken bij een horrorcrash waar hij bij om het leven komt. (Foto: Getty Images)

1 mei 2000: Mark Williams wordt voor de eerste keer in zijn carrière wereldkampioen snooker. De Welshman verslaat in de finale van het WK zijn landgenoot Matthew Stevens met 18-16. (Foto: Pro Shots)

1 mei 2005: Valentino Rossi rijdt in de stromende regen naar de overwinning in de MotoGP-race in China. De zevenvoudig wereldkampioen boekt zijn tweede zege van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

1 mei 2010: Rafael Nadal bereikt voor de vijfde keer in zijn carrière de finale van het Masters-toernooi in Rome dankzij een zwaarbevochten overwinning op de Let Ernests Gulbis. (Foto: Getty Images)

1 mei 2013: Arjen Robben zet Bayern München op een 0-1-voorsprong tegen FC Barcelona in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League. Mede dankzij het doelpunt van de Nederlander winnen de bezoekers met 0-3. (Foto: Pro Shots)

1 mei 2016: Max Verstappen rijdt in het Russische Sotsji zijn laatste Grand Prix als Toro Rosso-coureur, voor hij wordt gepromoveerd naar moederteam Red Bull Racing. De achttienjarige Nederlander haalt vanwege een motorprobleem de finish niet. (Foto: Pro Shots)

1 mei 2019: Mede dankzij twee doelpunten van Lionel Messi wint FC Barcelona met 3-0 van Liverpool in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League. De 3-0 is zijn zeshonderdste treffer in Catalaanse dienst. (Foto: Pro Shots)