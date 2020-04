De legendarische speerwerper Janis Lusis is deze week op tachtigjarige leeftijd overleden. De Let leed al geruime tijd aan kanker.

Lusis geldt als een van de grootste atleten uit zijn sport. Hij werd in 1987 door de internationale atletiekbond IAAF (inmiddels bekend als World Athletics) zelfs uitgeroepen tot de beste speerwerper uit de geschiedenis.

De atleet uit Letland, die uitkwam voor de Sovjet-Unie, veroverde goud op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico, zilver op de Spelen van 1972 in München en brons op de Spelen van 1964 in Tokio.

Lusis werd verder vier keer Europees kampioen: 1962, 1966, 1969 en 1971. Hij verbeterde ook nog twee keer het wereldrecord. In 1968 wierp Lusis 91,68 meter en in 1972 zelfs 93,80 meter.