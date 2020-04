De nationale zwembond KNZB is door sportkoepel NOC*NSF op de vingers getikt voor het gebruik van het zwembad in Zeist tijdens de coronacrisis.

De Volkskrant maakte dinsdagavond bekend dat enkele zwemmers incidenteel gebruik hebben gemaakt van het zwembad in Zeist om toch te kunnen trainen, terwijl dit vanwege de coronamaatregelen verboden was.

"Er waren ook in Zeist noodverordeningen. Wij hebben tegen de zwembond gezegd dat zij wat ons betreft de regels overtraden. Wij hebben ze gevraagd daarmee te stoppen", zo laat een woordvoerder van NOC*NSF woensdag weten aan NU.nl.

Ook de KNZB laat aan NU.nl weten dat de bond is aangesproken door NOC*NSF. "In enkele weken van april is er gebruik gemaakt van het zwembad en het is daarna gesloten. Vanaf donderdag mogen we weer officieel aan de slag op de verschillende locaties in Nederland."

NOC*NSF zette eerder streep door isolatie in Drachten

In maart ging de Nederlandse zwemploeg vanwege het coronavirus uit voorzorg nog in isolatie in een voormalig klooster in Drachten. Daar konden de zwemmers voor onbepaalde tijd wonen en trainen.

NOC*NSF zette echter ook al een streep door dat plan van de KNZB door alle sportfaciliteiten te sluiten. Dat gebeurde nog geen 24 uur na het vertrek van de zwemploeg naar Drachten.

