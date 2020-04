De TT van Assen zal pas in 2021 weer georganiseerd worden. De vanwege het coronavirus uitgestelde MotoGP-race zal geen nieuwe plek krijgen op de kalender van dit jaar.

"Natuurlijk is de teleurstelling binnen de organisatie van TT Circuit Assen groot, maar het is een keuze die logisch is in deze tijden van onzekerheid", schrijft de organisatie op de website van het circuit.

"De gezondheid van de fans en alle andere betrokken partijen heeft onze hoogste prioriteit. Wij kijken hoopvol vooruit en maken van de TT in 2021 een motorfeest als nooit tevoren."

De TT stond aanvankelijk op 28 juni gepland. Toen de regering vorige week sportevenementen tot eind augustus verbood, werd al duidelijk dat de race niet door kon gaan op die datum.

TT voor het eerst sinds Tweede Wereldoorlog geschrapt

Woensdag maakt de organisatie bekend dat de motorrace pas in juni 2021 verreden zal worden. Het wordt de negentigste editie van de Nederlandse Grand Prix in Assen.

Sinds 1925 heeft de TT, met uitzondering van de oorlogsjaren 1940-1945, onafgebroken op de kalender gestaan. Sinds de oprichting van het wereldkampioenschap in 1949 is Assen als enige circuit altijd present geweest.

Met 165.000 bezoekers, van wie 105.000 op zondag, is het een van de grootste evenementen van Nederland.

Ook de MotoGP's van Duitsland en Finland werden woensdag geschrapt vanwege het coronavirus. Daardoor zijn inmiddels de eerste elf races van het seizoen uitgesteld. De eerstvolgende race die nog wel op de kalender staat, is de GP van Tsjechië op 9 augustus.

