Door het coronavirus gaat 30 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

30 april 1993: Bij een toernooi in Hamburg wordt Monica Seles met een mes in haar rug gestoken door een fan van Steffi Graf. De nummer één van de wereld zou pas in augustus 1995 haar rentree kunnen maken. (Foto: Getty Images)

20 april 2003: In een oefenduel met Portugal (1-1) op Koninginnedag maken Wesley Sneijder (18) én Arjen Robben (19) hun debuut voor Oranje. Sneijder zou met 134 wedstrijden recordinternational worden. (Foto: Pro Shots)

30 april 2009: Natalia Partyka gaat op het WK tafeltennis onderuit tegen Tie Yana. De Poolse werd geboren met één hand, maar haalt toch de top met haar handicap. (Foto: Pro Shots)

30 april 2011: Voor het eerst sinds negen jaar is Borussia Dortmund kampioen van Duitsland. Dat wordt volgens goed Duits gebruik gevierd met grote glazen bier. (Foto: Pro Shots)

30 april 2016: Danny van Poppel klopt Dylan Groenewegen nipt in de sprint en wint de tweede etappe in de Ronde van Yorkshire. (Foto: Getty Images)

30 april 2016: Sergio Pérez en Nico Hülkenberg rijden in Sotsji hun honderdste Grand Prix. Max Verstappen, die dat weekend zijn laatste race voor Toro Rosso rijdt, poseert met de jubilarissen. (Foto: Getty Images)

30 april 2019: Donny van de Beek is al in extase voordat zijn schot het net raakt. Ajax wint in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League met 0-1 bij Tottenham Hotspur. De Engelsen zouden in de return op dramatische wijze met 2-3 winnen en de eindstrijd bereiken. (Foto: Pro Shots)