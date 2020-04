Wereldatletiekbond World Athletics heeft dinsdag een noodfonds gecreëerd voor professionele atleten die in de financiële problemen zijn geraakt door de coronacrisis. Er is voor hen 500.000 dollar (omgerekend ruim 450.000 euro) beschikbaar gesteld.

"Voor atleten is prijzengeld een belangrijk deel van hun inkomen. We hopen dat er later dit jaar nog wat wedstrijden kunnen plaatsvinden, maar in de tussentijd willen we zo veel mogelijk atleten helpen", zegt voorzitter Sebastian Coe.

Een groot deel van het geld voor het noodfonds komt van de International Athletics Foundation, een stichting die in 1986 is opgericht door de wereldatletiekbond om aan de atletiek gelinkte goede doelen te ondersteunen.

Coe gaat de werkgroep leiden die gaat bepalen wie voor financiële steun in aanmerking komt. Hij overlegt dat samen met onder anderen de topatleten Hicham El Guerrouj en Katerina Stefanidi, die ook zitting hebben in de werkgroep.

Het atletiek wordt net als bijna alle andere sport geteisterd door de coronacrisis. De EK, WK indoor, diverse Diamond League-wedstrijden, verschillende prestigieuze marathons en natuurlijk de Olympische Spelen werden allemaal al afgelast.

Oslo, dat op 11 juni een Diamond League-wedstrijd zou hebben, organiseert nu op die datum de 'Impossible Games', waarbij atleten het tegen elkaar opnemen. Onder anderen de wereldrecordhouder op de polsstok Mondo Duplantis is present.

