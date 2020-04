Door het coronavirus gaat 29 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

29 april 1987: Dankzij treffers van Ruud Gullit en Arnold Mühren wint Oranje met 2-0 van Hongarije. De ploeg van bondscoach Rinus Michels en zijn assistent Dick Advocaat zet een belangrijke stap in de kwalificatie op weg naar de uiteindelijke EK-winst in 1988. (Foto: Pro Shots)

29 april 2006: Chelsea is voor de derde keer kampioen van Engeland. Na een 3-0-zege op Manchester United is het feest op Stamford Bridge. (Foto: Pro Shots)

29 april 2007: AZ-spits Danny Koevermans laat zijn tranen de vrije loop. Op de slotdag van de Eredivisie verliest zijn ploeg met 3-2 bij Excelsior, waardoor AZ naast de landstitel grijpt. (Foto: Pro Shots)

29 april 2007: Op dezelfde dag is ook Ajacied Thomas Vermaelen diepbedroefd. Een 0-2-zege op Willem II is onvoldoende, PSV grijpt met één doelpunt verschil de titel in een knotsgekke ontknoping van de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

29 april 2008: Rafael Nadal schreeuwt het uit nadat hij zijn eeuwige rivaal Roger Federer verslaat in de finale in Monte Carlo: 7-5 en 7-5. (Foto: Pro Shots)

29 april 2015: Floyd Mayweather en Manny Pacquiao kijken elkaar diep in de ogen tijdens de staredown. De twee boksers nemen het enkele dagen later in Las Vegas tegen elkaar op in wat de promotors het 'Gevecht van de Eeuw' noemen. (Foto: Pro Shots)

29 april 2012: Theo Janssen verlaat als Ajacied opgetogen de Grolsch Veste. Met een benutte strafschop heeft de oud-Twente-speler een groot aandeel in de 1-2-zege op zijn vorige club. Een week later stelt Ajax tegen VVV de landstitel veilig. (Foto: Pro Shots)

29 april 2018: Max Verstappen beleeft misschien wel het dieptepunt van zijn carrière als hij samen met Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo uitvalt na een onderlinge botsing tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. (Foto: Pro Shots)